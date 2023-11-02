北市北投、士林地區今年9月出現「剪刀怪客」，造成附近民眾擔心受怕，檢警一度懷疑他是有精神方面的疾病，對於警方訊問，一律閉口不答，檢察官複訊時，江姓剪刀怪客，刻意拒絕回答任何與案情有關的問題，卻能清楚陳述其他問題，檢察官認為他刻意拒絕回答，依恐嚇罪起訴，聲請沒收剪刀、螺絲起子。

起訴指出，江姓男子隨身攜帶剪刀、螺絲起子，隨機看到路人即上前揮舞兇器，9月10日早上6時，在唭哩岸捷運站和一名婦人對到眼，他竟朝對方亮出剪刀並追進小巷，婦人嚇得躲進警察局報案，隔天晚上9時30分，在天母西路人行道等紅綠燈，以陌生男子朝他噴水作為藉口，先嗆「你是在噴三小」，並持刀作勢攻擊，陌生男子趁綠燈過馬路走避。

案發時警方高度重視，迅速將人帶回，他完全不理會警方詢問，閉口不願配合製作筆錄，但檢察官認為，他並不是行使緘默權，而是刻意不回答，並根據監視器畫面，以及被害人的證詞，依恐嚇罪起訴。