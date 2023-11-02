鴻海創辦人郭台銘位於基隆市的總統連署站遭檢舉贈送連署人米酒，基隆地檢署1日大規模搜索基隆市的各連署站，帶回並約談十多人，經漏夜複訊後，5人列為被告，諭令以新台幣5萬元、3萬元交保。

基隆地檢署接獲檢舉，指爭取獨立參選總統的鴻海集團創辦人郭台銘連署站，有贈送連署人瓶裝米酒的情況，檢方1日指揮基隆市警察局、法務部調查局基隆市調查站與新北市調查處，兵分多路搜索位於基隆市孝三路的連署總部，以及中正區、信義區、安樂區等連署站。另外，因為連署截止日期已近，檢方也搜索相關連署站負責人住處。

檢方透露，檢方從中正、信義、安樂三區的連署站帶回影印連署書等相關資料外，也約談了連署總部負責人魏男、總部工作人員王男、中正區連署站負責人蕭男、信義區連署站負責人周男，以及安樂區連署站負責人粘男。

此外，檢方也另外約談了10餘名證人，據了解，有證人透露，連署站的瓶裝米酒是由總部配送至各區連署站，民眾要連署才能領瓶裝米酒，部分民眾遞交連署書若沒領到米酒，就會改送存錢筒，至於其中是否有金錢往來，還有待檢察官進一步調查釐清。

檢方帶回的5名被告，在移送至基隆地檢署後，檢察官深夜完成複訊，諭令連署總部負責人魏男及工作人員王男各以新台幣5萬元交保，至於各區負責人蕭男、周男及粘男，則各以新台幣3萬元交保，全案朝涉違《總統副總統選舉罷免法》方向持續偵辦。