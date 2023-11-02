女星Sandy（吳姍儒）去年與交往五年的圈外男友「王先生」結婚，在今年3月順利產下一子「Mason小初一」，升格人母後的她，不時都會在社群分享育兒點滴；日前她在社群上透露，自己最近身體出現了5種症狀，但仍要照料感冒的小孩，不禁疲憊地說：「很想顧好自己」。

Sandy 1日在Instagram限時動態中發文表示，自己最近食慾不佳，體力不支到幾乎每天都斷電，起床後也覺得好像沒睡，身體有種輕飄飄的感覺，且除了全身痠痛外，喉嚨還有點痛痛的。

接著，她感嘆一晃眼來到11月「已經十一月了，什麼萬聖節，我全程都在用感冒的初一，工作、照顧家裡、陪初一，停不下來，還是很想顧好自己」；不過她提到，這一切她都心甘情願，只是身體好累，最後，她也解釋這些並非抱怨，「只是寫一下文字，記錄自己，加油欸大家！」，隨文還附上一張搞怪躺床自拍照，以風趣方式抒發心境。

Sandy（吳姍儒）在IG曝近況。（圖／擷取自Sandy IG）

事實上，Sandy產後4個月時曾透露，自己生產時注射的針孔還清晰可見，關節痠痛無力狀況也還在恢復中，儘管這些是不舒服的，卻讓她感受到生命的可貴，「我依然日日在感受神巧妙設計所帶來的…奇妙」也為此感到驕傲。