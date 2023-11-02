中國大陸常駐聯合國代表團網站2日消息，中國是2023年11月聯合國安理會輪值主席。11月1日，常駐聯合國代表張軍召開駐聯合國國際媒體記者會，介紹中方擔任安理會11月輪值主席的工作考慮。張軍強調，中方為安理會成員準備了一份紀念品——魯班鎖。魯班鎖就像和平一樣，拆開容易組裝難，破壞容易重建難，貿然下手可能造成不可逆的傷害。也像安理會當前面對的難題，只有通過仔細觀察分析，採用科學方法，保持耐心信心，才能有效解決問題。

張軍表示，當前，世界變與亂的一面更加凸顯，國際和平安全和多邊主義事業面臨多重挑戰。國際社會高度期待安理會履行應盡責任，發揮更大作用，更好維護國際和平與安全。基於安理會當前面臨的形勢任務和各方期待，中方將遵循三方面指導原則推進主席月工作。

一是推動安理會立足行動，履行好《憲章》賦予的職責。安理會是集體安全機制的核心，在複雜局勢面前，安理會必須直面挑戰、展現擔當作為。中方將同安理會成員一道，努力履職盡責，推動緩和緊張局勢，推動開展政治對話，支援斡旋和外交努力。

張軍強調，以巴局勢是本月安理會議程上最重要的工作。當務之急是推動停火止戰，防止出現更多平民傷亡，防止出現更大規模人道災難，防止衝突外溢。作為安理會輪值主席，中方將順應國際社會呼聲，同有關各方一道，推動安理會及時採取負責任、有意義的集體行動。

安理會本月還將審議敘利亞、葉門、波黑等多個問題，就聯合國蘇丹援助團、聯合國中非特派團、索馬里制裁措施授權延期等採取行動，並同維和員警署長舉行年度例行對話會。中方將密切跟蹤相關局勢開發，同古特瑞斯祕書長及其特使、特別代表和有關各方密切配合，為政治解決積累勢頭，爭取相關和平進程取得更多視覺化成果。

二是推動安理會聚焦根源，從更深廣的視角處理安全問題。在安全威脅不斷增多的同時，全球開發議程嚴重滯後，開發赤字與安全赤字交織聯動、相互影響。這是很多國際和地區安全問題複雜難解的根源。中方將推動安理會秉持系統觀念，統籌開發與安全，從源頭上尋找複雜問題的破解之道。

張軍表示，中方倡議於11月20日舉辦主題為「共同開發促進持久和平」的公開辯論會，旨在推動國際社會傾聽開發中國家訴求，結合古特瑞斯祕書長在新和平綱領中提出的一系列政策建議，深入探索開發促和平的有效路徑，凝聚更廣泛共識，採取更有力行動。

三是推動安理會改進工作方法，提高權威和效率。團結合作是安理會有效履職的關鍵。中方將以擔任輪值主席為契機，秉持客觀公正、開放包容的態度，推動安理會成員彌合分歧、維護團結、增進互信、加強協作，更有力地應對當前複雜局勢。

張軍說，中方為安理會成員準備了一份紀念品——魯班鎖。魯班鎖就像和平一樣，拆開容易組裝難，破壞容易重建難，貿然下手可能造成不可逆的傷害。它也像安理會當前面對的難題，只有通過仔細觀察分析，採用科學方法，保持耐心信心，才能有效解決問題。中方期待安理會成員、廣大會員國像魯班鎖的各個部件那樣，緊密團結在一起，共同推動安理會工作取得積極成效。

國際媒體高度關注以巴局勢，在回答記者提問時，張軍進一步表示，以巴新一輪衝突爆發以來，中方一直為停火止戰而奔走、為重返和平而疾呼，與有關各方密切溝通，全力勸和促談，推動局勢降溫。面對當前局勢，安理會需要採取的是負責任、有意義的行動，為實現停火、保護平民、緩解人道危機凝聚更大共識、作出切實努力、發出明確信號。聯大10月27日通過的決議獲得會員國廣泛支持，這為安理會下階段行動提供了重要參照。以巴問題的根本出路是落實「兩國方案」，針對當前局勢的任何解決辦法都不能背離「兩國方案」，更不能強加於巴勒斯坦，巴勒斯坦的未來應該由巴人民自己決定。

關於聯合國改革及中國同聯合國合作，張軍表示，聯合國並非存在於真空之中，聯合國的力量來自會員國。只有會員國加強協作、合力應對挑戰，聯合國才能發揮應有作用。中方支持聯合國改革包括安理會改革，改革的關鍵是把握正確方向，真正反映開發中國家群體性崛起的國際政治現實，增強開發中國家的代表性、發言權和決策權。中國對聯合國的支持一以貫之，是聯合國值得信賴、持久可靠的合作夥伴。前不久，習近平會見赴中出席第三屆一帶一路國際合作高峰論壇的古特瑞斯，再次表達了中方對聯合國和祕書長工作的支持。中方願與各方一道努力，支持聯合國和多邊主義事業發揚光大。