男星黃鐙輝曾是工程師，後來當上許效舜的助理，因緣際會被提拔出道，2019年榮獲第54屆金鐘獎迷你劇集男配角獎。昨（1日）他分享去年為演遊覽車司機考取的大客車駕照，被網友盛讚：「真的是很努力很棒的藝人」、「真敬業」。

黃鐙輝1日在社群PO大客車駕照，以及劇中角色的駕駛人登記證，透露去年為了演遊覽車司機考取的，「謝謝魏德聖導演的電影《BIG》， 送我這張大客車駕照」；妙的是，黃鐙輝的父親叫黃文能，他劇裡的名字叫黃文得，認為這是一種量子糾纏，「戲裡面我也是爸爸，為了家庭我幾乎都在開遊覽車，沒有時間照顧小孩陪伴妻子（戲外拍照也缺席 ），而我小時候記憶中的爸爸，也是這樣四處奔走做生意，我記得爸爸一個禮拜只回來一兩天，沒日沒夜的工作只為了養活一家人，後來爸爸生病了 。」

演藝圈除了黃鐙輝，李李仁、邰智源、王仁甫都先後考到大客車駕照，李李仁表示，在美國時看到很多大客車被改造成露營車，因此動念考大客車駕照，就能載著女兒荳荳到處露營；邰智源則是為挑戰一日公車司機，耗費近一年才考到職業大客車，而王仁甫是考量到歐美、日本等國玩耍，如要租大型露營車，必須要有大客車駕照，便決定報考，足足花了七周時間練習才把駕照拿到手。