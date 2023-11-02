盧廣仲將為跨年演出準備正能量歌單。（台中市政府提供）

「2024幸福龍來」台中跨年夜將於12月31日晚間在水湳中央公園登場，主辦單位今（2日）公布首波重量級卡司，今年請來大馬創作鬼才黃明志及三金歌王盧廣仲陪民眾迎接2024年；擔任開場重任的黃明志開心直呼：「這是第一次在台中跨年，聽說台中的觀眾是很瘋狂的，超期待這次演出。」

黃明志第一次在台中跨年，對於當天將擔任開場嘉賓，他預告：「我會帶很多人來跟大家一起跨年，舞台上陣仗將破自己演出紀錄，保證一定會有辣妹。」透露表演一定精彩、充滿亮點。除了稱讚台中美食，黃明志也說：「這是座很年輕的城市，所以不會有很多很老的東西會擋在前面，這樣就很適合年輕人來創業」。對於自己今年的表現，黃明志坦言：「2023有太多事情沒有完成，而且很多都做不好，我只會打40分，希望2024再加油。」

同樣首度登上水湳台中跨年舞台的盧廣仲，也將準備一些適合迎接新年的正能量歌單；台中跨年每年集結最多人氣卡司演出，受到全國矚目，更連續3年榮獲網路觀看流量冠軍，2024「幸福龍來」台中跨年夜除了黃明志、盧廣仲外，接下來將陸續公布南北巨蛋等級的星光陣容。