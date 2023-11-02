陳昇今召開記者會宣布舉辦第30次跨年演唱會「望鄉」。（黃雯犀攝）

陳昇今（2日）召開跨年演唱會門票啟售記者會，宣布即將舉辦第30次跨年演唱會「望鄉」，今也是他前陣子捲入＃Me Too風波後首次露面，被問到日前遭女性設計師爆料，是否發生什麼誤會？他坦言是「蠢叔叔做了一個蠢專輯，在會議上說了一些蠢話，造成一些蠢問題」，他也表示歉意：「I am really sorry！」

陳昇說，謝謝有貴人朋友來糾正他，「謝謝這樣的朋友來提醒我，什麼年紀講什麼話是適當的，我老以為自己是20歲的Rocker。我第一時間對不起我的團員，我跟他們講說，我對你們也一樣這樣，怎麼你們沒有反應給我，有時候大頭症是自己慢得到的。」他表示，會檢討、校正自己的態度，「我可以證明我是一個好人」。

他被爆料後，工作被砍了很多，樂手也沒工作，至於最親愛的家人反應？他說，「比較苦的確實是家人，他們不知道怎麼問跟安慰，他們都非常清楚我是什麼咖」，他說在這個行業久了，人設來到85分，「謝謝這個妹妹一巴掌把我打回65分，也許你的人設本來就是65分而已」。

而陳昇持續創作，工作計劃不受此事影響，今宣布舉辦第30次跨年演唱會，跨年夜將在台北國際會議中心開唱，演唱會門票11月11日中午12點在KKTIX售票網開賣，除了現場觀眾外，主辦單位宜辰整合行銷也宣布加開「線上同步演唱會」。陳昇最新專輯〈望鄉〉也將於12月8日正式發行。

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