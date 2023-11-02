談到國民到要恢復特偵組，民進黨總統參選人賴清德接受主持人李四端訪問時表示，「建立清廉的執政文化這個比較重要；現在的司法制度算是健全，與其要另成立特偵組，我覺得這個問題是可以討論的，如果社會認為特偵組是一個好的方式，這個我們大家都可以來討論」。

賴清德強調，但是他認為，與其在外面成立特偵組，不如用人唯才，「建立一個清廉公開透明的政治文化或政府文化。」

賴清德在節目中被問到，如何確保未來閣員清廉時指出，他在台南市長任內有許多作為是可以供社會檢驗。第一、他用人唯才，例如前縣市長蘇煥智、許添財時好的人才他都親自去拜託他們能留下來幫忙，或到中央去延攬人才。

他說，「從來沒有問你是那個黨派、或你過去曾支持怎麼樣黨派？只問是不是人才」。

賴清德說，第二是充分授權，然後建立清廉政府，因為找的是好人才，這些人有其專業、抱負。

他說，自己也跟地檢署合作，重大的工程招標作業時，檢察官一定會在現場，同時每一年都會跟台南市府內採購人員講話，也讓大家知道，他找了地檢署檢察長、主任檢察官、襄閱檢察官及政風單位共同開會，讓大家知道清廉對一個政府施政是有何等重要。

至於國民黨提到要恢復特偵組，賴清德說，建立清廉的執政文化這個比較重要，他市長任內副市長、局處首長都沒涉及貪瀆，連承辦人員都沒有。他是做到這種地步。因為現在的司法制度算是健全，與其要另成立特偵組，建立清廉的執政文化這個比較重要。

他說，「我覺得這個問題是可以討論的，如果社會認為特偵組是一個好的方式，這個我們大家都可以來討論。但是我認為，與其在外面成立特偵組，我們不如用人唯才，建立一個清廉公開透明的政治文化、或政府文化。」