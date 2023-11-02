臉書社團「民雄大小事7.5萬人分社」版主「民雄大小事」貼文揭露壯碩怪男的詭異行為。（翻攝自「民雄大小事7.5萬人分社」／呂妍庭嘉義傳真）

臉書社團「民雄大小事7.5萬人分社」版主「民雄大小事」貼文揭露壯碩怪男的詭異行為。（翻攝自「民雄大小事7.5萬人分社」／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣民雄鄉出現雨衣怪男！一名身材壯碩男子跑到民雄農工對面一處租屋處停車場，先是對著紅色機車上擺放的黃色雨衣以下體磨擦多回，隨後將雨衣反穿、戴上安全帽，脫下短褲，光著下半身坐在機車上磨蹭，過程中一名女住客出現，他還故作鎮定，過程全被監視器拍下，目前警方已掌握此事。

臉書社團「民雄大小事7.5萬人分社」版主「民雄大小事」貼文指出，影片事件發生10月29日，地點爲民雄農工對面出租房屋的停車場，影片中的機車跟雨衣為租客所有，影片中主角不知哪來的壯碩猛男，可能是半路看到車主穿這件雨衣後，對此件雨衣情有獨鍾，才偷偷摸摸的把它找出來做出磨蹭動作，最後還脫了褲子來個肌膚之親增加快感，好險後來出現的女孩沒被攻擊，看來只是個雨衣戀物癖。

「民雄大小事」版主奉勸，在監視器滿街的台灣請大家要守法，不然隨時變成主角就丟臉了，正面照就暫時不公開，認識的看到這影片應該就知道此人是誰， 請跟主角說收斂點，屋主已再多加好幾支監視器，請好自為之，自行到民興派出所報到吧！還開玩笑說，主角也可私訊他，他可以送各式各樣的雨衣，讓對方擼到升天，但請別再亂擼別人的物品。

民雄分局民興派出所表示，當時接獲屋主報案，就曾到場了解，目前屋主、機車車主未提出告訴，警方只能初步掌握，尚無偵查行動。