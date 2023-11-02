副總統賴清德2日在到新埔義民廟參香，民進黨大老林光華也陪同前往，被問及民進黨在新竹選情如何？日前表態支持國民黨立委參選人林思銘的林光華表示桃竹苗「選情糟糕」，民進黨好蛋一籃子，其中有壞蛋；國民黨壞蛋多，但也有好蛋。

林光華日前特地為林思銘站台，讓外界質疑為何民進黨大老為何替藍營站台，2日林光華再次解釋為何不支持自家民進黨人選，自己在政治路上備受林家宗親幫助，「選舉是民主嘉年華」，大家可以競爭，不必惡言相對，政治不能泯滅人性，他支持對的人、做對的事。

談及民進黨在客家選情？林光華坦承「桃竹苗非常糟糕」，民進黨好蛋比較多，蛋一籃子裡面總有壞蛋，國民黨是壞蛋多，也有好蛋。像是侯友宜8月初到義民廟參香，林光華抱怨當時媒體在挑播離間，說他支持賴清德又鼓勵侯友宜。

林光華表示，侯友宜遭媒體酸民調是侯老三，吃個便當都被稱小三便當，被這麼人酸還堅持下來，還來看他，精神可嘉，至於自己支持誰是個人選擇。竹縣立委不是單一選區，他也鼓勵2選區曾聖凱、支持1選區詹紀緹。

對外林光華公開表示支持林思銘，曾聖凱表示感謝林光華在客家文化傳承上給予他很多建議，對於林的選擇予以尊重，他也知道新的政治形態有很多期待，會努力讓更多人認識，過去林思銘4年立委、20年億元，對竹縣發展有目共睹，他期待走出不一樣的路，翻轉新竹讓新竹城為更新更好的城市。