是方電訊（6561）2日公布第三季財報，受惠IDC機房、雲端應用服務雙引擎熱轉，以及LY2新機房即將在明年第一季正式營運的預期效應，前三季累計營收達24.18億元、EPS為9.34元，雙創同期新高。

除了營收表現搶眼，是方也於日前榮獲2023第一屆「IT Matters Awards」最佳IT雇主獎，成為財報之外的一大亮點！

是方第三季營收8.22億元，同樣寫下單季新猶，8月份盈餘轉增資後以加權平均股數計算，單季EPS還能保有3.11元的水準，實屬不易；累計前三季營收為24.18億元，年增5.97％；毛利率48.6％，優於去年同期的46.97％。四大產品線之中，IDC機房服務累計營收7.62億元，較去年同期7.16億元，成長6.41％；雲端應用服務累計營收3.90億元，較去年同期3.66億元，成長6.48％。

董事長吳彥宏表示，IDC業務持續成長主要來自於客戶需求增加，以及企業數位轉型加速；雲端業務方面，除了既有公有雲服務外，也積極發展私有雲及混合雲服務，以滿足客戶多元需求。而是方也更加致力於強化產能布局，包括LY2新機房的招商業務與各國電信龍頭的合作機會。

吳彥宏指出，有越來越多企業將服務或系統轉型上雲，是方完善的國內外1000G骨幹頻寬建置遍布全球各區，提供便捷、高效、備援、多樣性選擇的雲端與網路匯集環境，同時因應雲端服務應用所帶來龐大的流量、複雜的作業，以及更高階的使用者體驗，今年除了加強「三環三線」網路布建和推出SD-WAN（軟體定義廣域網路）之外，與國際合作夥伴打造的全球Bare Metal Cloud裸機雲服務也即將上線，可以快速有效解決企業跨境連線問題，並享有更高規格的雲端應用服務效能和網路安全性，支援客戶全球化的營運布局。

值得一提的是，是方電訊對外除了展現積極搶攻國際市場的決心，對內也用心打造幸福職場，員工對公司的高認同度以及「以人為本」的工作環境與完善的員工福利，使得是方今年陸續榮獲「2023年天下永續公民獎的小巨人獎」、2023第一屆IT Matters Awards「最佳IT雇主獎」以及「2023外資精選台灣100強」等殊榮。