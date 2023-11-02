【全程字幕】柯侯同場光椅子就喬8次畫面曝光！ 柯文哲幽默還原事情經過 @ChinaTimes

台北葫蘆寺今（2）日舉行「觀音佛祖出家紀念日 北宮媽祖起駕大典」儀式，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲及鴻海創辦人郭台銘同框出席，但3人位置喬了8次，最後柯、郭坐在一起，柯甚至表示「叫我換第9次我就抓狂了！」資深媒體人羅旺哲針對侯、柯兩人互動分析，直言藍白合可能已經結束。

侯友宜、柯文哲及郭台銘今出席同一場活動，原先安排侯、柯比肩而坐， 但廟方遭受各方壓力，喬位子喬8次，國民黨北市黨部黃呂錦茹甚至多次上前嘗試拉柯到侯旁邊的座位，而柯則聞風不動，侯入座後，柯也未打招呼，雙方毫無交集。會後柯被問及是否不願意換到侯友宜旁邊一事，柯則表示來時已經換7次位子，換第8次，「叫我換第9次我就抓狂了」。

對此，羅旺哲今在臉書表示，整場活動中，侯、柯兩人只有致詞完握手，在台下基本上像是陌生人，連眼神都很少對到。羅旺哲也分析柯文哲說「叫我換第9次我就抓狂了」以及侯友宜下最後通牒稱「火車過站就不等人了」等言論，認為若兩位主帥氣氛都這麼僵，場面都有些尷尬，要談合作實在也很難談，更別說雙方支持者在網路上，對立更是激烈。

選戰倒數七十多天，羅旺哲提到，在景美會談後，藍白雙方氣氛顯得更緊張、更尷尬，「這樣看來，藍白合，可能已經結束」。