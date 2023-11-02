一名人妻抱怨，日前請公婆幫忙照顧1歲半的龍鳳胎，沒想到事後婆婆竟稱孩子偷錢，讓夫妻倆相當傻眼，原PO問婆婆「請問我孩子偷多少錢？」婆婆說2千，結果老公當場掏出2千元放桌上，嗆聲「不會再把孫子帶回來給妳顧了！」許多網友都認為原PO婆婆太誇張，也大讚她老公「神隊友幹得好，帥翻了！」

一名女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」社團發文表示，她和老公育有一對1歲半的龍鳳胎，兩人通常輪流照顧小孩，有時候會請婆家或娘家支援。日前婆婆幫忙照顧孩子，沒想到事後卻向他們抱怨「孩子偷錢」，兩人傻眼表示「孩子才1歲多，怎麼會懂偷錢？」

婆婆表示平時賣菜賺的錢都放在衣櫃，後來發現少了2千，原PO猜測「會不會是爸拿去買東西了？」公公否認，婆婆則堅稱「從市場回來，家裡只有2個孫子跟你爸，不是你爸，那就是孫子偷的！」

原PO老公聽完這番話氣炸，當場掏出2千元給媽媽，還撂話「既然妳認為我的孩子會偷錢，很抱歉，以後我不會再把孫子帶回來給妳顧了」，說完就帶著妻小離開。

這篇貼文讓網友全看傻，「1歲半說孩子玩錢有可能，但偷？妳公婆真的怪怪的，為了避免未來更多離奇的事，保持距離是對的」、「1歲多是要偷什麼」、「這麼小的孩子會知道錢是什麼？賴給小孩，反正沒有表達能力。」

也有人大讚原PO老公「神隊友幹得好」、「帥翻了」、「還好妳有很棒的老公出面」。