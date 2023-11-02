肝癌多年來高居我國主要癌症死因第2名，由於肝癌早期身體通常不會有不適感，因此常讓人掉以輕心，經常一發現就已經邁入晚期。醫護表示，最新研究結果顯示免疫治療再搭配抗血管新生標靶藥物，已成為對抗晚期肝癌的第1線治療選擇，但也呼籲民眾若有肝症狀問題應定期追蹤。

衛福部桃園醫院消化外科醫師賴俊宏分享個案，日前有名56歲的黃先生，平時因工作忙碌因而沒有定期追蹤B型肝炎，今年8月初開始出現腹脹、食慾不振、體重減輕及黃疸等情形，因此到門診求治，但診斷後竟發現已是肝癌晚期，且有大血管侵犯情形，經討論後透過免疫治療搭配抗血管新生標靶藥物，症狀得到緩解，治療期間也無明顯副作用，生活品質獲得大幅改善。

賴俊宏解釋，肝癌之所以可怕是因為肝臟是沉默的器官，通常早期肝癌不會有身體不適感，因此許多人在發現肝癌時，腫瘤可能已侵犯肝門靜脈、轉移到淋巴結或遠端器官。晚期肝癌若無法手術，可以利用射頻燒灼術、酒精注射、血管栓塞及標靶治療等方式清除腫瘤，但整體來說治療效果都不盡理想。

賴俊宏說明，免疫治療搭配抗血管新生標靶藥物已通過健保局適應症，對於晚期肝癌的患者是一大福音。免疫治療主要是活化人體自身的免疫系統來攻擊癌細胞，常見副作用有疲倦、腹瀉、噁心、食慾降低、結腸炎、肺炎及肝炎；而抗血管新生標靶藥物可抑制腫瘤周遭長出新生血管，其常見副作用包括腸胃不適、高血壓及出血，兩者組合療法有助延長整體存活率及維持生活品質。

桃園醫院肝癌個管師江如也提醒，面對棘手的晚期肝癌，目前已可使用組合療法免疫治療搭配抗血管新生標靶藥物，可延長整體存活，但因為肝癌早期沒有症狀，因此有B肝、C肝、肝硬化、脂肪肝、飲酒過量等危險因子的民眾，應定期追蹤抽血加上腹部超音波檢查，才能早期發現、早期治療。