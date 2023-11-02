新竹市警局啟動治平專案10天逮108人，近日更查獲三光幫王姓主嫌，暗地經營職業賭場及地下樂透，以暴力手段討取債務，經數月鎖定後將王嫌等共7名犯嫌拘捕到案，查扣鋁製、塑膠子彈及賭博簽單等多項證物，全案依違反《組織犯罪防制條例》、恐嚇取財及賭博等罪嫌送辦。

臉書「不禮貌鄉民團」日前貼出柯建銘與林志潔，在三光機構三合會的聯誼餐會上致詞，引發網友批評對黑道零容忍是笑話，並在網路引發熱議。而日前萬聖節遊行，「新政治提款機」遭8臉譜男圍住，民進黨市議員楊玲宜也氣憤表示，難道現在新竹市已成「高譚市」？

警方搜索查扣鎮暴槍的鋁製及塑膠子彈、CO2鋼瓶、組織標誌貼紙1捲、賭博簽單、帳冊及賭資11萬5200元等相關證物。（新竹市警局提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市警局今天（2日）宣布，為淨化社會治安，檢肅幫派犯罪、掃蕩非法槍械及打擊詐欺，強力剷除不法分子，遏止街頭暴力，結合內政部警政署於10月23日起至11月1日止，規畫辦理為期10天的「同步掃黑、檢肅非法槍械併打擊詐欺專案行動」。

專案期間檢肅治平專案共計2件18人，其中包含「三光幫」王男等6人，「風飛沙幫」林男等11人，詐欺案機房、車手共計16件50人，總計查扣不法所得549萬餘元。針對幫派暴力討債、恐嚇取財、從事詐騙等據點掃蕩56處，查獲涉嫌恐嚇取財、妨害秩序、非法槍砲案件嫌犯26人、各罪通緝犯14人，查扣改造子彈以及各類毒品323.6公克。

其中，新竹市刑大及警一分局調查發現，活躍於新竹地區三光幫王姓主嫌，暗地經營職業賭場及地下樂透，以暴力手段討取債務，經數月偵查，鎖定王姓主嫌及相關共犯行蹤，報請新竹地檢察署指揮偵辦。

專案期間持拘票及搜索票，將涉案7名犯嫌拘捕到案，並搜索查扣鎮暴槍之鋁製及塑膠子彈、CO2鋼瓶、組織標誌貼紙1捲、賭博簽單、帳冊及賭資11萬5200元等相關證物，全案依違反《組織犯罪防制條例》、恐嚇取財及賭博等罪嫌送辦。

市警局表示，絕不容許黑道、幫派及暴力犯罪影響市民安全，為維護地方治安，實施「向上溯源、向下刨根，斷絕金流」之打擊犯罪策略，以強力掃蕩作為，徹底刨除幫派成員，確實阻斷黑道幫派犯罪組織運作之命脈。

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