以巴戰火持續，位於加薩的印尼醫院人滿為患，不僅醫療人員短缺、物資不足，還面臨發電燃油將耗盡，目前估再運作2天就得被迫關閉。印尼外交部指出，加薩有10名印尼公民，其中3人不願撤離，而7人將在政府安排下離開加薩。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，加薩印尼醫院因人員及發電燃油短缺，預計只能再運作2天就得被迫關閉。不過，目前印尼外交部正在協調，希望透過已經開放的埃及與加薩邊界運送燃油，讓醫院能繼續運作。

籌建加薩印尼醫院的印尼緊急醫療救援委員會（Mer-C）表示，加薩印尼醫院的病患是過去的2至3倍，目前所剩不多的發電燃油正用來醫治約200名病患，另外，當地工作人員及病患也愈來愈難取得食物和乾淨的水。

印尼緊急醫療救援委員會主席亨利（Henry Hidayatullah）指出，「有病人在地板上接受治療，他們正在持續努力撐下去，但若沒有電將無法進行治療，他們的病情就會惡化」。

報導指出，過去3週，加薩地區有多達15家醫院被迫關閉，主因為病人過多，以及水與發電燃油短缺。

加薩衛生部表示，衝突爆發前，加薩共有35家醫院，在過去幾週的攻擊中，印尼醫院的部分設施遭到破壞。上個週末，以色列軍隊發動攻擊後，醫院和工作人員被迫在天花板倒塌的醫院內工作3天，因沒有電力而無法打開空調，也無法進行適當的醫療工作。

亨利說，印尼醫院其實有太陽能板能供電，「我們將使用它來為重症病房的設施供電，但你能想像一間醫院沒有穩定的電力供應？那簡直就是恐怖小說裡的場景」。

印尼外交部今天表示，他們正針對運送發電燃油至印尼醫院一事，積極與相關單位「密切溝通」，不過目前首要任務仍是撤離在加薩的印尼公民。

印尼外交部發言人拉魯（Lalu Muhammad Iqbal）說，現在正持續為發電燃油和其他人道主義援助開放一條單獨通道的問題進行談判。由於沒有任何跡象表明援助很快就會到來，加薩印尼醫院可能很快就得停止運作。

印尼外交部發布新聞稿稱，有3名在加薩印尼醫院的志工不願撤離，而其他7人將在政府安排下離開加薩。（編輯：張芷瑄）1121102