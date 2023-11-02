聯合國人權辦公室表示，以色列對加薩最大難民營的致命空襲「可能構成戰爭罪」。哈瑪斯控制的加薩當局表示，至少有195名巴勒斯坦人在以色列最近一波空襲中喪生。

綜合法新社與路透社報導，聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）在前身為推特（Twitter）的社群媒體X上寫道，「有鑑於以色列對賈巴利亞（Jabalia）難民營造成大量平民傷亡與破壞，我們嚴重關切這些不成比例的攻擊，可能等同於戰爭罪行。」

以色列的攻擊和封鎖，讓加薩這塊飛地的情況日益嚴峻，糧食、燃料、水和藥品短缺，國際呼籲出於人道考量暫停敵對行動的聲浪正日益高漲。

以色列表示，昨天與前天空襲加薩走廊賈巴利亞難民營，成功擊斃2名哈瑪斯軍事領袖。以色列宣稱哈瑪斯在民用建築下方、周圍和內部設有指揮中心與其他「恐怖基礎設施」，刻意危及加薩平民的安全。

以色列遭遇史上最致命攻擊後，對加薩展開無情報復。以色列官員表示，哈瑪斯武裝分子10月7日跨境突襲，造成1400人死亡，其中大部分是平民，並劫持了230名人質。

根據以色列、埃及和哈瑪斯之間的協議，頭一批放行離開的500人名單中，至少有320名外國公民，以及數十名傷勢嚴重的加薩民眾已於昨天獲准通關進入埃及。

持有澳洲、奧地利、保加利亞、捷克、芬蘭、印尼、義大利、日本、約旦、英國和美國護照者已獲准撤離加薩。

加薩邊界官員表示，邊境關卡今天將重新開放，讓更多外國人得以出境。一名外交消息人士說，約7500名外國護照持有者將在大約2週內撤離加薩。

哈瑪斯掌控的加薩政府媒體辦公室今天表示，以色列對賈巴利亞發動兩次空襲，至少造成195名巴勒斯坦人喪生，仍有120人埋在瓦礫堆下，下落不明。另外至少還有777人受傷。

哈瑪斯控制的加薩衛生部則說，以色列的報復性攻擊已造成8796人死亡，其中主要是婦孺。

巴勒斯坦人昨天拚命尋找受困瓦礫堆的受害者。一名目擊者說：「這是一場屠殺。」（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1121102