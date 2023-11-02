彰化縣警局交通隊建置完成新科技執法設備，以車牌辨識、智慧影像辨識方式，針對彎道壓車危險駕駛之機車進行自動偵測、照相及逕行舉發。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

網友在彰化縣警局臉書粉絲專頁留言表示，大型警用機車過彎也壓車，是否也一視同仁開罰。（翻攝臉書彰化縣警局粉絲專頁／孫英哲彰化傳真）

彰化縣警局昨天宣布已在事故頻傳的彰化縣139縣道建置2處科技執法點，機車彎道時車輪與地面夾角低於60度，即可能挨罰，該作法引發網友熱議及痛批，機車過彎本來就會傾斜，該智慧系統很「智障」，警方想搶錢就直說；對此警方今天回應系統是第1關照相回傳，第2關則由員警判讀，有違規才會開罰。

彰化縣139縣道事故頻傳，彰化縣警局為強化139縣道彎道危險駕車及速度管理工作，由該局交通隊建置完成新科技執法設備，以車牌辨識、智慧影像辨識方式，針對彎道壓車危險駕駛之機車進行自動偵測、照相及逕行舉發。

這項全台首創科技執法抓壓車過彎的系統是由警方向民間業者租賃，設置地點在139縣道李舍咖啡店及少林寺2處彎道附近。警方表示，宣導期自11月1日至11月14日止，並自11月15日起正式執法取締。

彰化警方宣布採科技執法抓壓車後，隨即在網路引發熱議，有網友貼出警用大型重機傾斜車身過彎的照片，「請問彰化縣警察局這樣該員警要不要開罰？」也有網友質疑表示，哪來的臉去搞過彎偵測？哪條法源依據可以這樣做的，想搶錢就直接說！

「已經不是全台首創了，是世界首創，貴單位知道自己創造歷史了嗎？」許多網友跑到彰化縣警局粉專及相關報導留言痛批，是否有科學舉證傾角大於多少度會造成危險？誰可以騎車過彎而不會傾斜的，最好是都直直的過彎，都不要壓車身過彎，「全部打龍頭啊，是要不要這麼低智商？」

「不是過彎低於60度傾角就開罰。」彰化縣警局交通隊副隊長吳銘添指出，該套系統主要是用來判讀危險駕車的行為，首先會針對經過彎道的機車來做判讀，如果車輪與地面夾角低於60度，系統都會照相存檔，回傳到後端後，由該隊整合，逐一進行分析判讀。

吳銘添說，員警在第2關判讀時，會看看駕駛有沒有蹺腳懸腳及身體異常傾斜等危險駕駛的行為，如果有的話，才會依《道路交通管理處罰條例》第43條危險駕駛開罰，如果只是單純的過彎行為，在第2關就排除，不舉發；若涉及危險駕駛的話，要罰1萬2000元以上罰鍰。