「伊是咱的大山」MV是由24位傑出校友出資，歷時約5個月的傳唱及拍攝製作而成，共同獻給學弟妹的珍貴禮物。(圖／金湖國小提供)

金門縣金湖國小昨(1)日熱鬧舉行72周年校慶，活動中播出由校長陳為信作詞、在地歌手許翼騰譜曲、及24位傑出校友出資拍攝的「伊是咱的大山」MV，在全體師生與來賓齊聲合唱下，為活動帶來高潮，場面溫馨感動。陳為信表示，這首充滿金門人情懷的歌曲是專為紀念建校72周年而創作，期勉學子們能秉持校訓「勤、儉、樸、實」努力的提升自己，也能將這首曲子一代又一代的傳唱下去，傳承湖小精神。

陳為信指出，這首「伊是咱的大山」MV，是70周年校慶時的24位傑出校友，包括何碧英、何國興、蔡壬癸、李錫源、黃光漢、蔡水坤、陳瑞華、蔡育仁、許金騰、許可昇、李沃耀、陳素蘭、呂美華、洪金烈、黃建欣、翁慧娟、李金揚、許績俊、林憲騰、李悅芬、胡逸帆、許立航、黃千瑀以及辛璧宇，由他們所出資金、歷時約5個月的傳唱及拍攝製作而成，共同獻給學弟妹的珍貴禮物。

陳為信表示，創作「伊是咱的大山」的緣起，要追溯到1951年胡璉的部屬在太武山腳下創辦「太武小學」，即為金湖國小的前身；在建校72周年飲水思源、感恩惜福的時刻，駐立在學校運動場環場四顧，太武山就矗立在眼前，彷如伸出雙手環抱著金湖國小校園，守護者孩童們。

陳為信說道，太武山雖然不是很高，但卻是一座巨石嶙峋宛若一身鐵甲臥地的仙人石頭山，山頂有軍事雷達守護金門領空，山腹裏盡是四通八達的坑道，坦克大砲都藏在裏頭，是座堅實的堡壘，山頂凹處還有歷史悠久的佛寺，名為海印寺，是虔誠的佛教信徒精神的寄託，護佑著世世代代的金門子民。這樣的一座山，在浯島子民的心裡地位崇高，重要性不言可喻，老一輩的人名之曰「大山」，是我們情感上的聖山，值得歌頌傳揚。

陳為信說明，為了呈現完整的音樂，詞曲定稿之後，透過校內歌唱選拔賽中選出盧恬頤以及王玟甯兩位小歌手，為了讓校慶紀念曲更具傳承的意義，我們特別邀請已經升上金湖國中的學姐盧柔蒨，返校和學妹們一起完成這首曲子。

陳為信不捨的說，這三位小歌手從今年5月份開始，一路從閩南語發音的練習，以及音準的練習，都花了不少時間和心思，常常利用課後的時間，反覆的練唱，相當辛苦，過程中當然也曾經因為一直唱不好，而淚灑現場；就在一遍又一遍的練習中，勇於挑戰不放棄，完成了這首紀念曲。並聘請金門在地的音樂工作室，重新編曲並錄製了完整的歌曲，孩子們用童稚的歌聲訴說著「伊是咱的大山」的滋味，經過了數個月集訓與錄製，終於完成這首歌。

據了解，閩南語歌謠「伊是咱的大山」的歌詞滿滿都是金門人情懷，詮釋的意象主要為太武聖山，遠望之四平八穩的橫陳在浯島大地上，歷經風霜雨露的淘洗錘鍊，把金門這塊土地灌溉成沃野平疇，滋養著世世代代的金門子民。人生路上，一片坦途也好，半路遭遇凶險也罷，都得靠我們自己去承受，自己去設法走過的。從上山路步步出汗，隱喻一步一腳印努力的艱辛，堅韌榕和筆直松樹則是奮鬥路上不可或缺的患難正直好友，大片岩盤石縫長出的梔子花是苦寒地出狀元的象徵，那清淡悠遠的香味可沁人脾胃，引人遐思。影片下載網址，請於YouTube搜尋「金湖國小影音平台」。