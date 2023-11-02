一名新手媽媽抱怨，女兒剛出生時有先請示過公婆名字怎麼取，公婆說沒意見，夫妻倆取就自己做決定，但婆婆卻在報戶口當天早上狂打電話推翻她已經取好的名字，因為網路上一篇文說這字不適合女生，連老公也要她聽婆婆的話換別的字，卻也不給她意見，讓她氣炸，「小孩出生才是認清婆家、老公」。

原PO日前在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」指出，女兒出生到現在名字都還沒取好、也還沒報戶口，明明剛生完小孩時早已問過公婆的想法，當時公婆說沒意見，甚至拿算命師建議的名字去詢問公婆，他們也說沒意見。

原PO說，沒想到在準備報戶口的前一天晚上，老公把女兒的名字拿給公婆看，公公對第2個字有意見，因為台語唸起來難聽，所以當晚改了改第2個字，誰知隔天報戶口早上，換婆婆對第1個字有意見，因為她看到一篇網路文章說這字不適合女生，一早連打兩通電話跟她說，要她再多問多看。

原PO表示，這名字她研究了很久，就因為一篇文講不適合就推翻掉，也不給意見，連老公也站在他媽媽那邊說要改名字，但也不出建議，要原PO重新找字，給4、5個又不決定還怪她晚報戶口，讓原PO氣炸，老人家當初講「沒意見」，現在意見一堆，「真是XX的ㄧ家人，真想讓我女兒跟我姓」，感嘆只有生小孩這件事她不會後悔，其他的事都很後悔。

對此，網友紛紛留言力挺，「妳生的妳決定，其他人都只是參考作用」、「通常說沒意見的，其實意見最多，最棘手！」還有人表示，「直接一句：再吵就連姓都直接跟老娘姓」。