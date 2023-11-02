E Ink Spectra 6為元太科技於今年4月Touch Taiwan智慧顯示展上，首度發表的彩色電子紙技術。這款革命性的彩色電子紙，適用於店頭廣告看板，或用來取代任何紙質海報看板，因它提供了反射式顯示器前所未有的色彩飽和度和鮮豔度，並且能夠媲美當今市場上最先進的紙質彩色列印機相同色彩效果。

數位轉型加快了零售商採用數位看板的決定，在考量到能源永續以及ESG倡議浪潮下，元太的電子紙具有可變換畫面、太陽下可視，且超低耗電的特性，並且可結合太陽能供電系統驅動，使電子紙成為一種最環保永續的顯示技術。

這款由PPDS推出的電子紙廣告看板，將於11月下旬於歐洲正式發表，並於2024年1月30日至2月2日在巴塞隆納歐洲整合系統展(ISE)上首度亮相，這將會讓PPDS成為第一家採用31.5吋E Ink Spectra 6技術推出商業化量產產品的夥伴。Philips Tableaux 5150I可以作為獨立解決方案使用，也可以鏈結全球多個地點的顯示器作為群組中的一員，可以手動管理，也可以使用第三方或PPDS的內建的軟體，於遠端更換畫面。