以色列10月31日轟炸加薩最大的賈巴利亞難民營造成慘重死傷。專家根據衛星影像等證據研判，以軍用的是威力驚人2000磅JDAM彈藥。聯合國人權高專認為恐觸犯戰爭罪。

華盛頓郵報指出，據附近兩家醫院的醫生指稱，這起空襲釀110多人死亡、數百人受傷，可能是目前這場以巴戰事傷亡最慘重的一次空襲。巴勒斯坦官員表示，確切死亡人數仍不明，很多罹難者仍困於瓦礫堆下。

空襲當時，馬樹德（Kamal Masoud）還正和妻子與5個子女在賈巴利亞（Jabalya）難民營的家中討論如何躲避空襲。在以色列空襲摧毀馬樹德所在加薩走廊北部的社區、夷平多棟民宅並留下大坑後，他在電話裡告訴華郵：「整片區域被抹平。」

馬樹德說他與家人得以倖免，但30名親戚死難，當中甚至還有2個月大的嬰兒。

華郵稱空襲賈巴利亞難民營凸顯以軍無情空襲對加薩的破壞，還有隨以色列地面部隊推進加薩時平民面臨的危險。加薩衛生部聲稱，自10月7日新一輪以巴衝突爆發以來，加薩平民已至少8796人喪生，2萬2219人受傷。

華郵透過對破壞區邊緣的地理標定並比對衛星影像，認定以軍對難民營的破壞範圍約5萬平方英尺、接近一個足球場大小，空襲導致十幾座建築物倒塌或受損，多個方向的建築屋頂因爆炸燻黑。

以軍24小時內空襲賈巴利亞難民營3次，聲稱擊斃10月7日突襲以色列時展開協同攻擊的哈瑪斯（Hamas）指揮官畢雅里（Ibrahim Biari）；但哈瑪斯的發言人巴拉克（Ali Barakeh）今天告訴華郵「畢雅里還活得好好的，當時根本不在空襲地點」。

遭美國有線電視新聞網（CNN）主播布利澤（Wolf Blitzer）逼問何以攻擊一處人口如此稠密的地方時，以色列國防軍發言人赫克特（Richard Hecht）表示，當地是「非常複雜的作戰空間」。以軍稱賈巴利亞難民營下方有哈瑪斯的地道網絡。

布利澤問「但你們總該知道當地也有一大群難民跟無辜百姓吧」；赫克特僅答道「這是戰爭悲劇」。

以色列國防軍另一發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，他們依國際法行事，「但對方（哈瑪斯）構築基礎設施的方式讓我們別無他法」。

賈巴利亞難民營的居民到傍晚時盡力從悶燒的瓦礫堆中把人挖出；醫院內，放有渾身是血遺體的床墊和簡易擔架，堆滿所有可用空間的地板。空襲死傷者使醫院不堪重負，瀕臨關閉。

加薩的民防和緊急救護機構發言人巴薩爾（Mahmoud Bassal）表示，由於燃料與裝備短缺，許多救援人員都還無法抵達空襲現址。

巴薩爾說：「整個巷弄鄰里都成為目標，沒有一人不帶傷...就算這裡有哈瑪斯的網絡，炸成這樣合理嗎？」

荷蘭民間和平機構PAX for Peace的軍事顧問、前聯合國戰爭罪調查人員加拉斯科（Marc Garlasco）表示，他從影像分析空襲現場遺留的坑洞，研判以軍用的是裝有延遲引信的聯合定向攻擊炸彈（JDAM）。

華郵比對衛星影像和影片證據，發現至少5處彈著點，有一彈坑直徑約40英尺，加拉斯科表示這是2000磅炸彈所造成，「被2000磅炸彈擊中的地面，表土會液化，會像強震破壞後的土地」。

隨以色列猛轟加薩，世界各地反以聲浪逐漸高漲。美國猶太委員會（American Jewish Committee）國際事務主任貝克（Rabbi Andrew Baker）表示明顯感受風向轉變。

他說10月7日以色列遇襲後，世界各地都向以色列送暖，像德國布蘭登堡大門、保加利亞及比利時國會都打出以色列國旗色的藍、白燈光致意。但在以色列（對哈瑪斯）有所回應後，「就開始聽到諸如『一個巴掌拍不響』這類話，世界各地的猶太社群都有種被遺棄的感覺」。

應對極端主義中心（Center on Extremism）副總裁西格爾（Oren Segal）說：「當前中東衝突在美國國內引發碰撞，但人們撕毀猶太兒童遭綁海報的影片、公然支持哈瑪斯攻擊的言行多到前所未見。我真不理解為何會出現這樣的反猶、何以無視猶太人的遭遇？」

半島電視台（Al Jazeera）引述加薩當局指出，已知以色列空襲賈巴利亞難民營釀195死、120人失蹤。

聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）表示，以色列攻擊加薩的賈巴利亞難民營「可能屬違反比例原則的攻擊，恐構成戰爭罪」。