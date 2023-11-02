台中67歲張姓男子昨天（1日）騎車機車，行經大里區塗城路與光明路時，突然有隻黑犬跑出，張男疑煞車不及與黑狗發生碰撞倒地，手腳擦挫傷自行就醫；警方於附近巷弄找到飼主，依《道路交通管理處罰條例》第84條，疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走妨害交通者，製單開罰。

事故發生再昨天下午4時許，張男騎乘普重機車沿大里區塗城路西向東方向行駛，騎至光明路口時，突然1隻黑犬從左前方竄出，張男疑似煞車不及與黑犬相撞後倒地，造成張男身體擦挫傷，幸無大礙，自行就醫，不過著實讓張男飽受驚嚇。

熱心民眾協助張男向警方報案，經警方於事故地點附近積極找尋，終於附近巷弄內找到黑犬飼主，並依《道路交通管理處罰條例》第84條，「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者，可處所有人或行為人300元以上、600元以下罰鍰」，製單追究相關肇事責任；至於相關民事賠償，由駕駛提出後自行協調，不過駕駛尚未提起相關需求。

台中市警察局霧峰分局交通分隊分隊長蘇泯彥指出，本件事故普重機駕駛就測值為0，並無酒駕情事，詳細肇事原因將送交通警察大隊進行分析研判。同時呼籲，帶愛寵外出時，一定要繫好牽繩並多加看顧，避免犬隻暴衝，使無辜民眾受傷行為或驚嚇。