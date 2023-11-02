新北市議會民進黨團今天下午總質詢，民進黨團總召鄭宇恩再度要求官員上台備詢，但因新北市長侯友宜人形立牌被放在備詢台，以致官員不敢上台，她不滿指，新北市議會規則第58條與議員質詢法第4條規定，總質詢為一問一答，要求局處首長道歉，批官員違反議事規則，藐視議會、目無法紀，因場面持續僵持，主席陳鴻源裁示休息。

鄭宇恩說，新北議事規則58條規定，議員口頭質詢應採一問一答，不知道為什麼他們可以不上台，請問讓你們上台到底犯了什麼法？讓你們寧願違背議事規則，請問你們是覺得新北議事規則位階太低不用遵守嗎？

再來有關議員質詢辦法，總質詢方式分口頭書面，口頭的採一問一答，請問新北市府哪裡有窒礙難行的地方無法遵守，請教各位局處首長為何不用上報告台，希望首長率各局處報告上台向議會道歉，議事規則是經過大會決定的不是她訂的，如果位階不夠高她可以提出修法。

鄭宇恩要求各局處首長上台向議會道歉，批他們寧可聽副市長劉和然的指導棋，為什麼劉和然可以上台，其他人就不可以上台，請副市長離開質詢台，如果你們不道歉，請你們全部出去，請主席裁示，請各局處首長出去。

鄭宇恩不滿仍沒有一個局處首長要上台為違規、違法行徑道歉，她會在下次大會提出討論修正新北議事規則及議員質詢辦法。主席陳鴻源裁示休息10分鐘。

休息時間，新北市議員廖宜琨指有美國學校學生來此參觀，但市府卻做了一個最壞的民主示範，這樣對嗎？新北市議員張嘉玲也嗆，讓你們休息一個上午夠了啦！不要坐領乾薪，質疑官員「滑手機的滑手機，打哈欠的打哈欠，有沒有認真在議會接受備詢？」