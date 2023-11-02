歷經長達一年的調整，PC/NB庫存已回到正常水準，群電PC相關營收在上季已率先重回年成長，隨著疫情間大量購買的NB，將從明年開始進入大量換機週期，有望帶動整體NB市場重回成長軌道，尤其是商用市場經過一年的沉澱，明年有望迎來觸底反彈；群電表示，PC應用將扮演明年成長的基石，包括360W的電競筆電電源，180W的PD3.1筆電電源等。

群電在高毛利或高成長產品推動成果也逐漸展現，近期伺服器電源在中國美國都有指標性的客戶加入，新一代衛星通訊電源預計在第4季起陸續出貨，而這些高階產品預期在明年將帶來更大正面貢獻。

在智慧建築及智慧製造應用方面，群電指出，公司的智慧建築業務可說是好案頻來，目前在手的專案總金額大約40億元左右。面對ESG的龐大商機，群光電能的IWA SIP平台，透過多種AI智能算法，可為企業提供節能減排解決方案，協助用戶達到ESG永續指標，長期動能已逐漸成型。除了持續爭取更多大型智慧建築標案，公司也將積極擴大「智慧綠能工廠」的軟硬體整合解決方案及專業顧問服務，爭取綠色工廠商機，期盼能為未來數年的營收獲利成長，再添柴火。

群光電能10月合併營收達31.48億元，年增1%，為今年首見年增，終止連續12個月年減走勢，累計前10月合併營收達304.5億元，年減12.2%。

群電泰國北柳府的新廠陸續通過大客戶驗證，已於本季正式量產，群電今年前3季資本支出約11億元，全年預估15億元，明年資本支出約12億元到15億元。