砂石車深夜衝入板樹體育館 轟然巨響居民以為爆炸

新北市板橋區今（2）日凌晨1輛砂石車疑因駕駛打瞌睡，逆向撞進板樹體育館，所幸深夜無人車經過，未造成重大傷亡，駕駛只受到輕傷，送醫後已無大礙。由於砂石車體積龐大，須大型吊車才能拖離事故現場，今天上午11時許現場已排除，肇事責任警方已在調查釐清。

砂石車駕駛疑疲勞駕駛，撞進板樹體育館。（警方提供）

據了解，今天凌晨0時許27歲張姓男子駕駛砂石車從城林橋下橋往樹林方向時，疑精神不濟打瞌睡，本應順彎道向右轉，張男卻直行橫越分隔島，駛入對向車道後，再開上紅磚道撞倒路樹和圍牆，直接衝入板樹體育館，所幸深夜無人車經過，未釀成重災。

附近居民聽見轟然巨響，紛紛出門查看，居民心有餘悸說，突然聽到像是爆炸的聲音，還以為發生爆炸，到現場查看原來是砂石車肇事。

張男自行下車，身上多處擦挫傷，送往亞東醫院治療後已無大礙，警方對他進行酒測，無酒精反應。張男向警方表示，下城林橋時不小心打瞌睡， 所以才會肇事。

由於深夜臨時調不到大型吊車，到今天上午才調來吊車將砂石車吊回道路上，上午11時許已拖離現場。警方初步研判，張男疑為疲勞駕駛導致肇事，確實原因與肇事責任仍進一步調查釐清。