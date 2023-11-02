3天2夜豪華家庭房平日住宿券，含1日4客早餐9900元，平均每人每晚1238元。(禧榕軒大飯店提供)

「榕廷百匯餐廳」平日早午餐券1組10張5000元，比原價7150元省下2150元，每張可抵用1客平日早午餐消費。(禧榕軒大飯店提供)

禧榕軒大飯店全館房型皆有大片落地窗，採光佳，可欣賞台南市景。(禧榕軒大飯店提供)

美食之都台南是台灣的觀光熱區，擁有眾多美食與充滿歷史感的景點，深受海內外遊客喜愛，香港資深唱跳天團成員蘇志威近期結束高雄巨蛋的表演，隔日就帶著老婆到台南旅遊，印證台南的觀光魅力。2022年10月開始試營運的日系質感新飯店「禧榕軒大飯店」，因應即將登場的2023 ITF台北國際旅展，祭出住宿26折起、餐券65折起的年度最殺優惠，搶攻旅展商機。

以百年榕樹為名的「禧榕軒大飯店」，擁有客房數180間，以現代簡約風格打造11種房型，結合自然木質元素，呈現高雅脫俗的品味，並搭配日系質感餐食、台南唯一頂樓花園泳池，成為台南飯店新興指標，受到不少旅人關注。

2023 ITF台北國際旅展即將在11月3日盛大登場，「禧榕軒大飯店」線上旅展搶先開賣，品牌推出雙人一泊一食「平日豪華客房住宿券」4299元1張，比原價14080，省了約9800元，平日可享免費升等豪華家庭房，購買1組6張優惠價23,994元，每張3999元，現省萬元。

3天2夜雙人「平日經典客房住宿券」單張6000元，入住經典客房兩晚不含早餐，加贈房客每人美食抵用券200元1張，平均每人每晚1500元。而3天2夜「平日豪華家庭房住宿券」含1日4客早餐9900元，平均每人每晚1238元即可入住質感飯店。

餐飲部分，飯店超夯的平日早午餐券1組10張5000元，比原價7150元省下2150元，每張可抵用1客平日早午餐消費；「榕廷百匯餐廳」半自助式晚餐餐券，1組5張3500元，可抵用1客990元主餐，每張省下約290元；「百鴦花園咖啡廳」午餐券1組10張2500元，可抵用平日1客午餐消費。「禧榕軒大飯店」台北國際旅展住宿最低下殺26折、餐券65折起。

「禧榕軒大飯店」位於台南火車站前，步行約5至7分鐘，地利位置絕佳，鄰近赤崁樓、吳園藝文中心、台南祀典大天后宮等古蹟景點；騎乘機車前往台南美術館、林百貨只要5分鐘，方便快捷。館內有「榕廷百匯餐廳」日式旬味豐盛自助式早餐，另有「百鴦花園咖啡廳」，提供午餐，下午茶、酒吧等餐點服務，在花園露臺可一睹百年榕樹的風采屹立與庭園景緻，輕鬆愜意。