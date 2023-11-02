胰臟癌又有「癌王」之稱，由於早期症狀不明顯，當出現痛感往往已進展至晚期，讓人聞之色變。而胰臟癌致病因子多元，其中高糖飲食的關聯性相當大。對此，營養師劉怡里指出，在談到預防胰臟癌飲食方面，水果的選擇尤為重要，特別推薦柑橘類、芭樂、蘋果、藍莓和小番茄。因GI值皆較低，對血糖影響也相對較小。她也提醒，低GI的原則就是高纖，若把水果打成汁或吃完柑橘把渣吐掉，都是不建議的行為。

劉怡里在《健康2.0》節目上表示，胰臟負責分泌胰島素，控制血糖，而水果的糖份其實很高，若攝取過量或挑選不對，就容易對胰臟造成負擔。從預防胰臟癌的角度來看，她指出，在水果挑選方面就要選低GI值水果，首先推薦的是柑橘類，因其富含多酚物質，纖維含量也很高，對血糖影響程度較小。

除了柑橘類之外，劉怡里還提到，像是芭樂、蘋果也屬於低GI值水果，但建議帶皮吃更好；藍莓或小番茄也是不錯的選擇，皆為讓血糖比較穩定的水果。

劉怡里強調，低GI的原則就是高纖，但在臨床上常遇到病人會把水果打成汁；還有一些牙齒不好的銀髮族，也常習慣吃完柑橘把渣吐掉，這些做法都不建議，會進而提高GI值。

劉怡里補充，低GI的水果大概以1碗為1份，正常人可以吃2份，若是高GI水果，像是夏天盛產的芒果、龍眼，則建議以半碗為一份。