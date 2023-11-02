「我覺得自己很幸運，能遇到《小曉》，謝謝大家願意來看我演出的電影。」以電影《美國女孩》中的妹妹，在演藝生涯初試啼聲即大放異彩，年僅12歲的林品彤，在即將於12月8日上映的新作《小曉》中，以飾演患有過動症的兒童為出發點，帶出存在於每個家庭中的無奈、不解、逃避與愛，細膩動人的演技豔驚四座，讓年僅12歲的她獲得本屆金馬獎青睞，成為金馬史上最年輕的影后入圍者，林品彤說：「我很喜歡演戲，入圍金馬獎就像做夢一樣，我非常的榮幸，也很開心《小曉》的故事能被大家接受。」而與陳意涵合作的感受，林品彤難掩興奮地說：「她實在是太酷了。」

為了能夠精準的呈現過動症兒童的言行舉止，林品彤在拍攝前給了自己嚴格的訓練，不只參考各種講述此類病症的電影，更研讀了許多過動症的相關書籍，但她覺得最難演的卻是「小曉與媽媽的相處」，她說：「因為我與媽媽的感情很好，所以比較難想像小曉對家人那種又愛又恨的感覺，但是意涵媽媽給了我很大的幫助，很多場我們母女情緒對峙的戲，她都會加一些即興演出，來激化我的情緒，把小曉最激動的那一面引出來。」陳意涵則說：「這位媽媽承受的壓力並非一般人能想像，所以她做出來的事看在別人眼裡都很不可思議，我只是在演出時投入了這位媽媽的感受，那種對生活感到快要窒息的痛苦，而加入了我認為她當下會有的反應。」

導演靳家驊說：「小曉只是希望有人能關注她，與她的情緒站在一起，但發現媽媽與她有同樣受困的痛苦後，開始意識到自己的責任，每個家庭都有屬於自己的相愛相殺，其實不論是家長或小孩，都有成為彼此肩膀的能力，因為有愛。」