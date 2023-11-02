台中市一名陳姓女子於加油站公司擔任會計，距離開始上班時間未過多久即落入詐團哄騙陷阱，利用職務之便竊取114萬元公款後全數投資虛擬幣，最終血本無歸，甚至須面臨挨告下場。陳女走投無路，於是下海淪為坐檯小姐；台中地院經審理，審酌陳女坦承犯行，同時考量須撫養小孩等情狀，最終依業務侵佔罪判處10月徒刑。

根據判決書，陳女於今年3月始至加油站公司擔任會計，日常負責處理公司大小收支業務，但她卻聽信詐團成員編織說辭，接續於同年月24日、28日在辦公司將營業所得114萬夾藏於外套攜走，最後一鼓作氣將公款全數用於虛擬幣投資。

公司經理事後清點賬款時察覺異樣，憤而報警處理，案經公司訴由台中市清水警分局，報告台中地檢署偵查起訴。檢警調查指出，陳女於警詢、偵查、審理時均對自身犯行坦承不諱。

陳女於庭上主張，她當時誤入詐團陷阱，一時失慮犯下錯誤，也同為遭詐受害者並已自行繳返公司2萬元，此部分則仍積欠112萬餘元，卻仍須撫養1名小孩，更被迫從事KTV小姐，因此向法官減刑聲請。

對此，台中地院審理時，認為陳女不思以正當途徑獲取財物，未能謹守職務，釀公司損失錢財高達上百萬元，實屬不該，但審酌其於警詢、審理時均坦承犯行，且有1名小孩仍須撫養，最終依業務侵佔罪判處10月有期徒刑。可上訴。