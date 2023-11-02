警方1日晚間破門攻堅，當場查獲3名本國籍、2名越南籍和8名泰國籍共13名應召女。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣私娼寮聚集地，水上鄉「三線路」近日傳有外國籍女子賣淫，嘉義縣警方1日晚間持搜索票至「三線路」搜索，一舉破獲3處應召站，查獲13名穿著火辣應召女、2名皮條客及4名嫖客，其中一名嫖客疑正在交易，見警方上門，全身赤裸趴在床上不知所措。

嘉義縣老司機們哀號，極樂之地「三線路」被掃了。

嘉義縣警察局日前接獲檢舉，指有「國道休息站」之稱的水上鄉三線路地區有本國與外籍女子攬客賣淫，警察局長林宏儒即刻指示由刑警大隊組專案小組展開調查，並報請嘉義地檢署檢察官指揮偵辦。

嘉義縣警方1日晚間持搜索票至「三線路」搜索，一舉破獲3處應召站。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣私娼寮聚集地，水上鄉「三線路」近日傳有外國籍女子賣淫。（警方提供∕呂妍庭嘉義傳真）

專案小組近期蒐證完備後，1日晚間破門攻堅，當場查獲3名本國籍、2名越南籍和8名泰國籍共13名應召女，有應召女剛完成交易，見警攻堅嚇得大驚失色，現場也殘留大量用過、未用的保險套。

警方表示，查獲的地下應召站除網路社群軟體，還有2名李姓皮條客負責在現場招攬生意，每次性交易代價為1800元，由於賣淫女子普遍面貌姣好、身材曼妙，吸引不少本地及外地「老司機」尋芳，生意還不錯，連外籍移工、泰籍男同鄉都來捧場、尋歡。

警方偵詢後依妨害風化罪、兒童及少年性剝削防制條例罪嫌將媒介色情的2名李姓皮條客移送嘉義地檢署偵辦，13名應召女及4名嫖客則依社會秩序維護法裁罰，外籍應召女子全數移給嘉義專勤隊，將依入出國及移民法處理。