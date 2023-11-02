為了讓台北市動物之家內1000多隻犬貓有更好的收容環境，台北市動物保護處從2020年開始規畫「動物之家新建工程」，歷經流標、選址評估等波折，終於今年重新規畫調整，確立「友善收容」、「重回家庭」、「生命教育」與「親子遊憩」4大目標，未來新建動物之家將轉型為多功能送養及生命教育中心，目前初步規畫在2026年11月竣工。

北市動保處表示，台北市動物之家是北市唯一的流浪犬貓收容所，2017年落實零撲殺政策後，動物數量持續增加，為提供更好的收容環境，北市動保處依2022年市議會同意的新建方案重新調整設計，將內湖潭美街之原址基地變更為機關用地，並納入動保處辦公廳舍一併規畫，更增行政效能。

北市動保處指出，未來新建動物之家將可收容至少1300隻犬貓，尤其在動物收容空間設計方面，特別參考歐洲、美國等國外收容所設計概念，並納入國內外動保團體與志工等民意意見，針對噪音防制、臭味防治及空調系統等特殊需求均有妥善規劃，特別重視動物福利及防疫，並盡量減少鄰避影響，另於頂樓設置犬隻天空運動場，提供犬隻適當的運動空間。

北市動保處解釋，動物之家新建案，不僅是硬體及設施的全新設計，在營運規劃及軟體服務面，也將步步到位，未來規畫實施「降低動物等待認養天數」及「增加動物之家參訪人數」，並透過「友善收容」規畫，依動物年齡分區飼養、維持通風、營造舒適環境，進而提高被認養的機會，並規劃「重回家庭」方案，設置美容室、醫療中心、物理治療室及行為矯正中心，使流浪動物經收容護育後脫胎換骨，增加回歸家庭的穩定性。

另將設立「浪浪回家故事館」及生命教育教室，開放機關學校團體參訪，並定期舉辦相關教育課程，讓動物福利及保護觀念向下札根，並提升「親子遊憩」功能，結合內湖復育園區的自然資源保育等功能，為台北市建構一個新型態的假日親子休憩場所。

台北市動物之家為妥善照護收容犬貓現於內湖復育園區設置中繼園區，地址位於內湖區安美街191號，開放時間為每周二至周日的上午10時至下午4，歡迎市民朋友可以前來中繼園區認養毛小孩，凡認養台北市動物之家犬貓飼主，即可獲得市值約5萬1300元的認養福利。