有些人天生樂於助人旳，並從中感到快樂。占星師班尼特 （Tara Bennet）和羅德里格斯 （Raquel Rodriguez）在生活網站《Best Life》分享最無私的6星座，他們樂於助人卻不求回報，甚至願意犧牲自己成全他人。

▎第6名、金牛座

金牛座做事可靠且待人和善，喜歡被人依靠的感覺，看到親友需要幫助時，會主動伸出援手，並從中獲得滿足感，總是無私的奉獻，做好事完全不求回報。

▎第5名、獅子座

獅子座給人霸氣又外向的印象，還擁有一顆無私的心，總是慷慨付出，工作上經常扮演領導者的角色，看到同事遇到困境時，樂於鼓勵對方，並提供資源協助。

▎第4名、雙魚座

雙魚座是水象星座，甘願為愛付出所有，甚至願意犧牲自我成全他人，確保別人的計畫能順利進行，雙魚座希望每個人都能感受到幸福。

▎第3名、處女座

處女座屬於服務型人格，觀察非常敏銳，當朋友心情不好或遇困境時，他們馬上就會察覺，及時伸出援手幫忙，也很願意聽對方訴苦，是值得深交的好朋友。

▎第2名、天秤座

天秤座的座右銘就是「助人為快樂之本」，在社交場合與人互動時，會確保每個人都受到關注，不希望有人感到不快樂，常把自己的需求放一邊，對於天秤座而言，照顧好每一個人的心情是他們的責任。

▎第1名、巨蟹座

巨蟹座天生具母性光輝，富有強烈的同情心，喜歡照顧身邊的每一個人，在群體生活中，像是維持人際關係的黏著劑，巨蟹座從不認為幫助別人是無私的表現，反而覺得人與人之間就應該互相幫忙。