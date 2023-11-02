美國海軍兩棲突擊艦「巴丹」號（USS Bataan，LHD 5）航向以色列附近海域

歐洲太空總署（European Space Agency）「哨兵2號」（Sentinel 2）1日拍攝的影像顯示，兩棲突擊艦「巴丹」號（USS Bataan，LHD 5）似乎在以色列南部海域待命。

綜合外電報導，「巴丹」號現身紅海對區域安全和穩定有重大意義。它是美國海軍的重要資產，這艘先進兩棲突擊艦用途很多，能運送部隊、裝備和軍機，以支援一連串軍事行動。而它在以色列附近就戰略定位顯示，它為可能的區域突發事件做好了準備。

「巴丹」號是黃蜂級（Wasp-class）兩棲突擊艦，能供直升機和MV-22-22「魚鷹」（Osprey）傾轉旋翼機等起降。此外，它還能充當海軍陸戰隊的基地，讓他們迅速部署，以因應該地區的危機或突發事件。

The USS Bataan amphibious assault ship was spotted in the Red Sea on Nov 1. It appears to have stationed itself in the southern waters of Israel, awaiting orders. pic.twitter.com/CsiZVTbqjr — Duan Dang (@duandang) November 1, 2023

據說近幾星期以來，「巴丹」號上的「第26陸戰隊遠征支隊」（26th Marine Expeditionary Unit）一直在中東海域執行任務。而伊朗撐腰的巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas），還有黎巴嫩真主黨（Hezbollah）不斷向以色列發射火箭彈，而其他親伊朗區域組織也不斷威脅，將升高行動。

五角大廈官員證實，除了「巴丹」號和船塢登陸艦「卡特霍爾」號（USS Carter Hall）外，至少還有「羅斯福」號（USS Roosevelt，DDG 80）、「湯馬斯·哈德納」號（USS Thomas Hudner，DDG 116）和「卡尼」號（USS Carney，DDG-64）等3艘驅逐艦仍在紅海。另一方面，美國「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）航母打擊群則在地中海，而「艾森豪」號（USS Dwight D. Eisenhower，CVN 69）航母打擊群上周六也已進入地中海。