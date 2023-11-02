藍白合不合演變成「藍白拖」，現已進入談判最緊繃階段，台南市議員蔡育輝表示，藍白合一旦破局，立法院、總統府將由民進黨完全執政，這個結果相信百姓也很失望，還沒開賽就已經知道哪一隊得冠軍；他說，經歷這次選舉考驗後，如無法勝選，藍白合既然合不成，下次捲土重來，在野政黨乾脆重組一個政黨，才能落實監督機制，避免一黨獨大。

蔡育輝說，若藍白合破局，接下來就要關注立委過半保衛戰，民眾黨如果在國民黨競爭力較弱選區提名人選，國民黨恐怕會很淒慘，區域立委以及不分區立委要過半就很危險，反觀民進黨總統參選人賴清德真的變成不用選的「賴皇」，後續恐怕會出現「西瓜偎大邊」效應。

他說，若賴當選，剩下就是立法院保衛戰，民眾黨就扮演很重要角色，雖然區域立委當選困難，但只要每區都推出候選人，在戰況激烈區可能使得國民黨失去席次，現在最擔心「談判不成、人情不再」，一旦民眾黨堅壁清野，不讓國民黨過半，國民黨就很淒慘。

蔡育輝也說，民眾黨有年輕族群的支持，國民黨長期組織戰也有優勢，兩黨能互補最好，互補不成，恐將互相毀滅，這也是在野黨支持者最失望的，屆時賴清德將獨享優勢，西瓜偎大邊效應就會跑出來，中間選民也會被拉走。

他說，若這次大選，藍白合不成又在選戰中失利，在野政黨乾脆思考重組一個政黨，從頭再來，未來選總統就有一個機制可依循，這也呼應在野組成聯盟的概念。

他說，國民黨品牌不受百姓喜愛，但有群眾基礎，而民眾黨或其他政黨則可能缺少群眾基礎，兩黨如能重組一個強而有力的政黨，國民黨也不必堅持原來黨名，至於叫什麼黨都可以討論，畢竟，在野監督機制不能沒有，才能防止一黨獨大，「讓一黨執政幾十年不變，對民主政治發展並不好。」