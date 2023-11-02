20 歲擁有超齡嗓音的美國新生代創作才子史蒂芬桑契斯，以一曲復古情歌〈Until I Found You〉從TikTok走紅國際，在專輯尚未發行前就累積20億串流收聽天量，歌曲火紅程度不僅吸引BLACKPINK的Rosé搶翻唱，史蒂芬更獲樂壇傳奇巨星艾爾頓強欽點擔任在音樂祭 Glastonbury 壓軸演出的嘉賓。近日他終於推出備受期待的首張專輯《天使臉龐》，以其標誌性的50、60年代復古樂風，虛構一場以情殺收尾的悲劇愛情故事。

史蒂芬自小在教會接觸並演唱福音，他的爺爺與外公是他的音樂啟蒙，一位教會他彈吉他，另一位則是與他分享裝滿兩個穀倉的50、60年代黑膠收藏。在2020年時他翻唱Cage the Elephant的歌曲〈Cigarette Daydreams〉在TikTok上走紅，因而獲得一紙唱片合約；隔年發行的復古情歌〈Until I Found You〉讓他一炮而紅，在全球短影音平台與數位平台排行持續發燒兩年不墜，除了飆下全球20億串流紀錄，更登上告示牌熱門搖滾另類歌曲冠軍，一出道即創下眾多前輩望塵莫及的紀錄。

史蒂芬的才華馬上被樂壇大前輩艾爾頓強看見，艾爾頓強親自邀約他擔任自己在英國最大音樂祭 Glastonbury 的壓軸演出、同時也是他生涯最後一場英國演出的嘉賓，史蒂芬說：「原本我們討論好要一起唱他的歌曲，結果他某一天突然說：『其實我更希望你唱你自己的歌，這不僅是我音樂生涯中重要的一刻，對你來說也是很大的里程碑，我希望能讓這一刻更有意義』」當晚艾爾頓強直接變成他的鋼琴伴奏，大方讓他成為舞台主角演唱〈Until I Found You〉，下台後披頭四合唱團（The Beatles）成員保羅麥卡尼更大讚他的演出精采並給予擁抱。