台北市士林葫蘆寺2日上午舉辦「北宮媽祖起駕大典」，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲以及鴻海創辦人郭台銘3人同場，會後柯、郭直奔郭台銘位於台北信義富邦豪宅進行午餐會，引發外界聯想。柯文哲下午受訪說，雙方聊到日幣貶值，台幣如何因應，有空會找郭問一下財經議題，並強調人與人之間交往，不要老是說一定要職位交換、什麼什麼配，不一定。

柯文哲下午舉行競選總部開箱記者會，媒體詢問中午到郭家吃飯談了什麼？柯文哲表示，今天早上在葫蘆寺的活動，郭台銘有在說現在日幣貶值，「後來說想說中午還有空，我就去問他說，日幣貶值台幣要怎麼因應，他就跟我講說，日幣貶值對台中的精密機械產業會產生什麼樣的影響、油價會漲多少，就開始跟我上課」，這也沒什麼，有空會去找郭董問一下財經議題。至於兩人吃什麼，柯表示，中午是吃素，因為他平常自己吃飯都吃素，為了這個還特別煮素菜給他吃。

至於不分區納入郭台銘推薦人選來合作？柯文哲回應，人與人之間交往，不要老是說一定要職位交換、什麼什麼配，不一定，有時候常常是這樣，人與人之間，多談幾次開始會變朋友，開始會問東問西。