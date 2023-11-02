美國有線電視新聞網（CNN）引述南韓國家情報院（NIS）數據報導，北韓自8月初以來，已向俄羅斯出口逾100萬枚砲彈。

據國家情報院了解，這些砲彈分10批交貨給俄羅斯，用來支援俄國對烏克蘭的戰爭。

南韓執政黨國民力量黨議員、國會情報委員會成員劉相凡（Yoo Sang-bum）昨天告訴媒體說，國家情報院已向國會議員進行簡報，稱北韓「已出口超過100萬枚砲彈，這數量足以在俄烏戰爭中使用兩個多月」。

劉相凡說，北韓正把軍工廠的「產能開到最大，以滿足俄國軍需」。

國家情報院還認為，北韓的衛星發射計畫目前已進入最後階段，正在檢查發動機和發射裝置。

劉相凡引述國家情報院說法指出：「北韓似乎得到了俄羅斯的技術指導，增加了成功發射的機會。然而他們在技術和資金方面仍面臨挑戰，也尚未取得洲際彈道飛彈（ICBM）重返大氣層和多彈頭技術。」

美國官員先前曾警告過北韓，若平壤當局提供武器給莫斯科來對付烏克蘭，北韓將「付出代價」。

對於北韓提供武器給俄羅斯以換取技術一事，美國及其盟國也感到擔憂。

據兩名美國官員說法，平壤當局正在尋求能提高北韓衛星和核動力潛艦能力的技術，這會讓北韓在發展未臻成熟的領域大幅提升能力。

隨著俄烏戰爭進入第21個月，莫斯科迫切需要新一輪的彈藥供給。俄烏每天持續猛烈交火下，消耗了大量彈藥。