超人氣日劇《勿說是推理》的最新電影《電影版 勿說是推理》將於11月10日在台上映，電影公司也宣布男神町田啓太將於下周四（9日）、五（10日）首度訪台，為電影宣傳。町田啓太在過去曾表示想來台灣旅遊、造訪小吃攤，這次是町田啓太第一次來到台灣進行電影宣傳，他將出席9日於台北樂聲影城舉辦的紅毯首映見面會及10日的2場特別放映見面會，與台灣粉絲相見歡，並於映後與台灣粉絲進行分享與互動。

《勿說是推理》系列作品講述菅田將暉主演的自然捲爆炸頭大學生久能整，遭遇了各種事件，並從中解開相遇的人們各自心懷的種種煩惱，以及事件的謎團。電影版則是描寫造訪廣島的整，被捲入了某個名門望族的遺產繼承事件，並發現其家族背後隱藏的驚人祕密。町田啓太在拍攝電影版時才加入劇組，他也分享現場的拍攝氣氛：「開拍後第一場戲，是將繼承遺產的相關人聚集到大廳，並朗讀遺書的場景。以內容來說是很莊嚴的氣氛，不太能和大家聊天的感覺，我心想原來是這麼穩重的氣氛啊，結果回過神來已經和大家打成一片了。」

他也大讚菅田將暉很能掌控現場氣氛：「我飾演神祕的理紀之助，本來想安靜地待在片場，結果辦不到（笑）。現在回想當時是如何增進感情的，我想應該是菅田將暉能很妥善地讓話題流轉吧，真不愧是他。」町田啓太也向期待本作的觀眾喊話：「被整的話語吸引的點，或是內心受到觸動的地方，我想每個人都不一樣。不僅是原作和電視劇的粉絲，相信電影版的內容也能讓兩種都沒接觸過的新觀眾樂在其中。」

《電影版 勿說是推理》將於11月10日（五）在台上映。