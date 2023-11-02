《戰場日記》由處在烏克蘭的美聯社記者團隊紀錄，補捉許多戰爭下殘酷的真實畫面。（佳映娛樂提供）

《戰火邊緣的青春》描述2019年俄羅斯入侵前的烏克蘭，位於戰爭前線城市頓巴斯戰區的五位少年儘管生逢絕處，烏克蘭大冒險家邀請他們前往喜馬拉雅山展開追尋。青少年成長臉譜面對無情砲火，溫柔動人，青春期無聲控訴戰爭殘忍，獲得2023柏林影展新世代14＋單元正式入選、同時也是台灣2023人權影展開幕片，向台灣觀眾訴說烏克蘭人處境。

《戰場日記》則直視2022年俄羅斯大舉入侵烏克蘭後，烏克蘭記者美聯社團隊受困馬立波20天。身為留在該市的唯一國際記者，切爾諾夫扛起攝影機，記錄垂死孩子斷肢殘臂、千人塚屍身層層堆疊、婦產科醫院遭受慘無人道轟炸。烏克蘭電影專題本周五起將於全台特定戲院放映，場次有限敬請把握！

《戰火邊緣的青春》導演艾莉莎柯瓦倫科之前應台灣國際人權影展邀約來台，提到拍片起源原本是紀錄烏克蘭運動評論家瓦倫廷，想給在戰區前線的孩子不同的夢想與機會，因此展開前往喜馬拉雅山的選拔活動。想參與這個計畫的青少年們透過寫信或拍影片自我介紹，最終選出五位青少年並開始紀錄片拍攝。

導演艾莉莎柯瓦倫科通過這部片，看到這些孩子們如何經歷某種轉變、面對困難，進一步為自己的夢想而奮鬥，以及在戰爭即將開打前找到自己的意義。導演艾莉莎柯瓦倫科在拍攝期間與五位被紀錄者天天生活在一起，建立了相當友好的關係。由於長時間跟青少年在一起，青少年們絲毫不覺得攝影機的存在，甚至還有不知道導演身分的年輕小夥子試圖邀約導演約會，讓導演啼笑皆非。

烏克蘭電影專題另一部片則是由不同角度觀看戰後的烏克蘭。由普立茲獎得主-烏克蘭記者米斯蒂斯拉夫切爾諾夫親身紀錄在2022年俄羅斯大舉入侵烏克蘭後，烏克蘭記者美聯社團隊切爾諾夫與他的同事，如何受困馬立波渡過漫長的20天。

俄軍從遠處鎖定平民和基礎建設展開無差別砲擊，整座城不但斷水、斷電，糧食供應和網路通訊亦遭癱瘓。身為留在該市的唯一國際記者，切爾諾夫扛起攝影機，記錄戰爭中最不忍卒睹的痛心畫面。每分每秒切爾諾夫等人都與死神擦身而過。士兵冒著生命危險將他們從砲火中救出，只求向全球展示這座垂死之城，為世人敲響最不容忽視的末日警鐘。