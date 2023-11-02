2023台灣科普環島列車2日抵達台東火車站。（蔡旻妤攝）

2023台灣科普環島列車今天抵達台東火車站，今年8節車廂聚焦8大科學主題，包括淨零碳排、綠色永續、資安網路、人工智慧，將科普學習資源送往偏鄉，逾300位國小師生搭上列車前往關山站，在旅途中一探科學的奧祕，也是歷年來參與人數最多的1次。正式發車前，國立台東大學科學教育中心也在車站大廳設置豐富有趣的科學闖關攤位，分享科學樂趣。

「東西變多了，但有些關卡還在，很好玩，還可以拿獎品！」一早7點，大武國小師生從大武站搭乘區間車前往台東車站迎接科普環島列車，大武林姓學生說，覺得很酷，學到很多沒有學過的東西！

新生國中今年再度受邀在車站大廳設置科學體驗攤位，其中的認識電阻攤位，在電路板設置3個不同大小的電阻，讓闖關者觀察LED燈泡的亮度。擔任關主8年級謝姓學生表示，「很開心可以讓小朋友認識他們不知道的東西，增長知識，也可以學習如何教小朋友」

科普環島列車第8年開進台東，計有東大附小、太平國小、康樂國小、初鹿國小、大武國小及首次參與的都蘭國小共5校、300多位師生共襄盛舉，也是歷年來參與人數最多的1次。都蘭國小老師說，期待透過遊戲讓孩子從生活中讓了解科學、愛上科學，體會到科學其實沒有那麼難。