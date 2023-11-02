中職「台灣大賽」將在4日登場，將上演龍猿大戰，從季後挑戰賽出線的樂天桃猿28人名單中僅作1人微調，將陳禹勳換成陳克羿，3洋投同樣帶上威能帝、道博格及豪勁。
樂天桃猿28人名單：
投手12人：黃偉晟、陳冠宇、陳鴻文、陳克羿、朱俊祥、道博格、曾仁和、威能帝、豪勁、王志煊、黃子鵬。
捕手4人：宋嘉翔、林泓育、嚴宏鈞、廖健富
內野手9人：梁家榮、林立、林承飛、林智平、郭永維、林子偉、陳俊秀、朱育賢、馬傑森。
外野手3人：成晉、林政華、陳晨威。
中職「台灣大賽」將在4日登場，將上演龍猿大戰，從季後挑戰賽出線的樂天桃猿28人名單中僅作1人微調，將陳禹勳換成陳克羿，3洋投同樣帶上威能帝、道博格及豪勁。
樂天桃猿28人名單：
投手12人：黃偉晟、陳冠宇、陳鴻文、陳克羿、朱俊祥、道博格、曾仁和、威能帝、豪勁、王志煊、黃子鵬。
捕手4人：宋嘉翔、林泓育、嚴宏鈞、廖健富
內野手9人：梁家榮、林立、林承飛、林智平、郭永維、林子偉、陳俊秀、朱育賢、馬傑森。
外野手3人：成晉、林政華、陳晨威。
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