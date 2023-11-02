新北市議會民進黨團今（2）日下午總質詢，因府會頻衝突再休息五分鐘，重新開會後民進黨團總召鄭宇恩再度要求官員上台備詢，新北市副市長劉和然上台要求將新北市長侯友宜人形立牌拿下備詢台，被民進黨團要求回位，他難得動怒道「市長依法請假，我就是職務代理」，要府會互相尊重。

新北市議會民進黨團今進行總質詢，在議會與市府衝突不斷，下午開議後又因爭吵再休議，重新開議後，鄭宇恩重申新北議事規則，被質詢人對議員口頭質詢，「所謂被質詢人就是在場局處首長，請法制室主任，被質詢人是誰？」

新北議會法制室主任說，據新北市議會議員辦法第二條規定，議員質詢分為「市政總質詢」、「業務質詢」兩種，前者向市長提出質詢，以政策性重要問題為原則，由市長負責答復。後者向市政府各局處會及所屬機關提出質詢，以其所掌理之業務範圍，由各有關機關首長或單位主管負責答復。

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鄭宇恩又問，「主席你現在要不要打給市長，請他回來，市政總質詢我們還開，是不是失職」，議會主席副議長陳鴻源回覆「有職務代理人啊」，讓鄭宇恩怒答，「局處首長也沒有被排除可以上台，難道他們不該向議會道歉嗎？」

陳鴻源改請劉和然上台，劉和然上台後拿掉侯友宜人形立牌說，「還是跟議員報告」，被新北市議員張嘉玲打斷要求「請人事處處長上台」，張嘉玲並上台將侯友宜立牌拿回台上，他說「總召，我們非常尊重議會」，又被打斷，要求回坐，雙方吵成一團。

最後劉和然動怒回，「您應該尊重我這個職務代理人的位子，今天市長依法請假，按照國家規定請假，請假後我是依法職務代理人，你們可以不要我上台，除非這個（指侯友宜立牌）拿下，我只是跟議員報告，你尊重我，我也尊重議會，我只是要表達我的立場，本來就是要互相尊重，我代理市長來議會被質詢…」。

民進黨團則不管劉和然在備詢台上講話，直喊「不想上台就出去」，混亂持續中。