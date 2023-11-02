陳昇今舉辦跨年演唱會門票啟售記者會。（宜辰整合行銷提供）

陳昇今（2日）召開跨年演唱會門票啟售記者會，宣布即將舉辦第30次跨年演唱會「望鄉」，也是他前陣子捲入＃Me Too風波後首次受訪，被問到日前遭女設計師爆料，是否發生什麼誤會？他表示是「蠢叔叔做了一個蠢專輯，在會議上說了一些蠢話，造成一些蠢問題」，致歉：「I am really sorry！」

陳昇說，謝謝有貴人朋友來糾正他，「謝謝這樣的朋友來提醒我，什麼年紀講什麼話是適當的，我老以為自己是20歲的Rocker」，他說在這個行業久了，人設來到85分，「謝謝這個妹妹一巴掌把我打回65分」，他會檢討、校正自己的態度，「如果老天再多給我幾年，我可以證明我是一個好人」。

至於昇嫂反應如何？陳昇坦言，夫人是很理性的女性，以前在律師事務所上班，「我回家後，她已經給我來了一個家庭法庭了，她怎麼會不知道我是什麼咖呢？」他說自己是沒唸什麼書的人，鄉下草根性迸了出來。後來他在河岸演出時，昇嫂上台獻吻力挺他，他在美國的弟弟也跑回來了，「個人造業個人擔，他們這樣我反而不好意思！」

陳昇今年7月被女設計師指控，多年前曾問她「你要不要跟我做愛？」之後再說是開玩笑的，讓她感到被性騷。其實陳昇後來有寫信向對方致歉，但對方要求他修改信的內容，讓他覺得不合適，那就攤開來好了，他也想領教一下網路法庭有多恐怖，「果然跟文化大革命一樣很恐怖」。

經過此事，陳昇表示，決定不再跟幼齡女孩合作，笑說，「我現在坐捷運都手夾很緊，提防不要碰到別人，騎腳踏車3公尺外就要避開女生」。

而他跨年演唱會，新寶島康樂隊一向是固定班底，他的好友黃連煜也被爆＃Me Too事件，今年演唱會是否邀請黃連煜？陳昇說，「我不清楚他的事情，我怎麼變成英明的公部門給他下判決呢？」黃連煜是客家歌王，「我的演唱會沒有他就缺一塊，我要他，一個都不能少」力挺好友。

他表示，日前有去黃連煜苗栗家，認為發生這樣的事衝擊比較大的是家人，「我們反正是渾球，就有渾球的體質，我們認為該是怎麼著怎麼著，網路法庭我們就擱著，國有國法家有家規，就循這個走。」

陳昇跨年演唱會門票11月11日中午12點在KKTIX售票網開賣，主辦單位宜辰整合行銷也加開「線上同步演唱會」。陳昇最新專輯〈望鄉〉也將於12月8日正式發行。

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