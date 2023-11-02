疫情紅利結束，工研院產科國際所IEK Consulting，今發布「2023年全球醫療器材產業趨勢與展望」，在長期高齡化結構下，看好全球醫療器材市場規模在2022年達4833億美元後，仍可以年複合成長率6.7％的速度，至2025年達到5897億美元。

工研院產科國際所分析師劉家豪表示，經過2年的全球COVID-19疫情衝擊，隨著疫苗施打普及率高，終在2023年全球宣布解除緊急狀態，全球恢復正常生活型態，醫材產業也逐步回歸基本需求。

所謂基本需求，他進一步說，長期驅動因素仍為高齡化社會人口結構，藉由各國推行各項產業政策，醫材廠商收購合作持續導入創新科技，相關布局積極朝向高階產品精準化、在宅醫療解決方案，以及醫療器材智慧化等方向。

台灣醫療器材產業方面，’同樣預期全面回歸基本需求面，日常生活及常規醫療用醫材將持續回升，但劉提醒，疫後時期通膨因素，未來仍需觀察對醫材產業影響。