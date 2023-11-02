麵包好吃又有飽足感，是許多人嘴饞或果腹的選擇，隨著物價飆漲，麵包價格也回不去了，最普通的麵包都要30元起跳，高級一點的甚至直逼一個便當價錢。一名網友不解，認為國際小麥價格已經回到相對低檔，為何麵包價錢仍居高不下，讓他夾不下手，「印象麵包應該是平價、方便又可口的平民食物不是嗎？」有網友直言「早在10年前麵包就不是平民吃的了！」

一名網友在批踢踢發文表示，國際小麥的價格已經回到相對低檔，但麵包價格仍維持在高檔，他說一般麵包店最普通的麵包至少30元起跳，百貨公司的麵包店或有品牌的更不用說，「一顆麵包的價格直逼一個便當，夾子真的夾不下手。」

原PO回憶「麵包應該是一種平價、方便又可口的平民小吃不是嗎？有沒有麵包店老闆可以出來解釋一下？」

有網友認為，製作麵包除了麵粉以外，還有其他原物料，「蛋、酥油、奶油都飆高」、「店租、工資、電價都漲了」、「10年前麵包就不是平民吃的了」、「麵包跟夜市一樣，不是一般人吃的。」