國民黨高市議員陳麗娜今（2）日質詢時，關心樹木修剪議題，高市府從2017年起推動修剪公有樹木教育訓練及認證制度，截至去年核發上千張合格認證，然而近年屢爆修樹亂象。（柯宗緯翻攝）

國民黨高市議員陳麗娜今（2）日質詢時，關心樹木修剪議題，高市府從2017年起推動修剪公有樹木教育訓練及認證制度，截至去年核發上千張合格認證，然而近年屢爆修樹亂象，「被護樹團體罵是應該的」，甚至文化局等其他局處也不遵守相關修樹規範，造成樹木斷頭。

陳麗娜提及，今年9月颱風過後，駁二被發現樹木遭斷頭修剪，引發台灣森林城市協會不滿，直言高雄觀光客第二多的駁二景點，將林蔭良好樹群做破壞式斷頭修剪，違反植栽修剪作業規範，也讓觀光客看笑話。

對此，工務局長楊欽富答詢時強調，各局處修樹都要遵守行道樹管理辦法的規定，會請各局處派員過來受訓，把相關規定講清楚。一但發現包商未依照規定「亂修」，依照契約可以罰款。

此外，陳麗娜表示，今年颱風過後，民眾陳情發現不少「尿布樹」，即樹木根部被不織布材質包覆，因此她提出推動第二認證「種植移植」認證人員。

對此，高市府工務局公園處長王妙珍回應，現有的修剪課程都有教到防治病蟲害、樹木怎麼種植、移植課程，會再加強這方面教育，嚴格要求去除包裹不織布等，若有發現就重罰。