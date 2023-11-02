味全龍重回中職一軍賽場第3個球季就達成前進「台灣大賽」目標，2日公布28人名單，3洋投選擇布里悍、鋼龍、伍鐸，新秀冉承霖也進入名單，總教練葉君璋更直言他會直接先發。

味全龍28人名單：

投手13人：王維中、郭郁政、徐若熙、鋼龍、呂詠臻、布里悍、張景淯、伍鐸、陳冠偉、羅華韋、林子昱、王躍霖、林凱威。

捕手3人：吉力吉撈．鞏冠、劉時豪、蔣少宏。

內野手8人：瑪仕革斯．俄霸律尼、李凱威、張政禹、林智勝、曾傳昇、劉基鴻、拿莫・伊漾、石翔宇。

外野手4人：林孝程、高孝儀、郭天信、冉承霖。