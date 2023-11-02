民進黨立委趙天麟日前爆出婚外情，退選高雄市第6選區立委，同黨市議員黃捷接棒參選，外界認為，由於民視前董座郭倍宏的參選，導致泛綠分裂，國民黨參選人陳美雅有機會勝選。對此，媒體人毛嘉慶指出，趙天麟2012年能以些微差距勝選，是因有長老教會的支持，但他們這次支持的是郭倍宏，此外，由於黃捷的性向，長老教會不可能支持她。

黃捷2019年時被周刊爆料，遭到遭同住女助理劈腿分手，當時她在臉書發文表示，曾經有過異性伴侶，也有同性伴侶，但她相信，愛不分異同，是很直接而誠實的感受，「我無須欺騙自己，也不須欺騙社會」。

毛嘉慶今（2）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，由於在2012年總統大選期間，時任馬英九競總發言人的他，被派去高雄與前立委邱毅合作，所以很熟悉高雄市第6選區的狀況。他指出，當年正是因長老教會在最後關頭的團結支持，趙天麟才能以1.4萬票的差距獲勝。

毛嘉慶接著說，然而在這次選舉，長老教會選擇支持郭倍宏，此外，由於黃捷的性向遭到長老教會批評，要他們去支持黃，是件不可能的事。毛嘉慶的說法也獲得了節目同台來賓、高雄市出身的前立委郭正亮證實，「這是真的」。