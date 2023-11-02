新北市林口區中山路今（2）日發生一起驚險萬分的交通事故，1名65歲林姓機車騎士，因為變換車道與小貨車擦撞，摔車後整個人滑到公車車底卡住，所幸警消到場協助脫困後，林男意識清醒沒有生命危險，被送往醫院治療。

今天上午11時許，林男騎乘機車行駛在林口中山路上，經過一處公車站時，因為前方公車正靠站上下客，林男向左切打算繞過公車，卻不慎與後方由溫姓男子（43歲）駕駛的直行小貨車發生擦撞。

林男摔車後，整個人滑行到公車車底卡住，場面十分驚險，警消接獲報案，立即派員前往協助脫困，幸好林男被救出後，意識清楚並沒有大礙，被救護人員送往醫院治療傷勢。

警方到場後先對公車及小貨車司機實施酒測，都沒有酒測行為，因此事故原因及後續的相關責任歸屬，還需要調閱監視器釐清。警方呼籲，駕駛人變換車道或轉彎時，應開啟方向燈、放慢速度、確認周遭車流狀況，並多加禮讓，以確保用路人安全。